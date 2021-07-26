В Индии камнепад разрушил мост через реку

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В Индии с горы сошла лавина камней и разбила мост через реку, сообщает "Мир 24".

В этот момент там проезжал микроавтобус с туристами, который смялся под грудой валунов. В результате девять человек погибли, еще трое получили ранения. Премьер-министр страны выразил соболезнования родственникам погибших.

Уточняется, что оползни и камнепады возникают в Индии из-за сезона муссонных ливней. На западе страны из-за последствий непогоды число погибших достигло 138.

Ранее три туриста из Москвы получили травмы в результате камнепада в горах в Кабардино-Балкарии.