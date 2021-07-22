Три туриста из Москвы пострадали при камнепаде в горах в Кабардино-Балкарии

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Три туриста из Москвы получили травмы в результате камнепада в горах в Кабардино-Балкарии, к ним направляются спасатели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд (ЭВПСО) МЧС.

"На горе Кору в Чегемском районе в результате камнепада пострадали три человека", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в группе туристов, попавшей под камнепад, находятся восемь человек. Спасатели могут к ним добраться в течение суток.

"Время пешего подхода к альпинистским ночевкам займет сутки. Планируется в пятницу задействовать вертолет Ми-8 МЧС России для эвакуации пострадавших", – уточнили в пресс-службе.

Всего в поисково-спасательной операции участвуют свыше 20 специалистов.

Ранее на Эльбрусе альпинист из Самары провалился в ледовую трещину на высоте 4 900 метров. На место происшествия были отправлены семь спасателей, которые спустили пострадавшего с горы.