На Эльбрусе пропали два альпиниста

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Два альпиниста перестали выходить на связь после восхождения на Эльбрус, сообщает Северо-Кавказский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России в Instagram.

"Сегодня сразу с двух сторон – по северному склону от поляны Эмануэля и от скал Пастухова со стороны Приэльбрусья спасатели – приступили к поискам потерявшейся группы из двух человек – гида-проводника и женщины-туристки", – говорится в сообщении.

Последний раз группа выходила на связь 17 апреля. 21 апреля она должна была выйти на поляну Азау.

"Контакт участница группы поддерживала со своим отцом, который сообщил спасателям, что, по словам дочери, они находятся в 200 метрах от вершины, но из-за плохой погоды вынуждены "зарыться в снег уже на вторую ночевку", – отмечается в сообщении.

Альпинистов разыскивают спасатели Северо-Кавказского регионального и Эльбрусского высокогорного поисково-спасательных отрядов МЧС России.

Ранее трое российских альпинистов, пропавших при восхождении в Гималаях, нашлись. В ближайшее время их оставят в больницу в Катманду.

