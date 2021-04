Три россиянина пропали без вести в Гималаях – СМИ

Три российских альпиниста пропали без вести в Гималаях. Об этом сообщает портал Russian Climb в Twitter.

По имеющейся информации, россияне пропали в районе горного массива Аннапурна на территории Непала. Утром по местному времени на поиски пропавших отправится вертолет.

#Annapurna Rescue. Russians Sergey, Dmitry and Alexander are missing. The heli search is planning for morning