Три россиянина пропали без вести в Гималаях – СМИ

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Фото: AP/Tashi Sherpa
Три российских альпиниста пропали без вести в Гималаях. Об этом сообщает портал Russian Climb в Twitter.
По имеющейся информации, россияне пропали в районе горного массива Аннапурна на территории Непала. Утром по местному времени на поиски пропавших отправится вертолет.
#Annapurna Rescue. Russians Sergey, Dmitry and Alexander are missing. The heli search is planning for morning— Russianclimb (@russianclimb) April 18, 2021
В свою очередь, портал Everest Today в своем Twitter-аккаунте назвал имена и фамилии пропавших альпинистов. По предварительным данным, речь идет о Сергее Кондрашкине, Александре Лутхокине и Дмитрии Синеве.
Официальной информации о пропаже альпинистов пока нет.
Ранее сообщалось, что ледовые массы сошли по горной гималайской реке Алакнанда, что спровоцировало наводнение в нескольких районах штата. Во избежание дальнейшего бедствия власти начали эвакуацию из населенных пунктов, расположенных ниже гидроэлектростанции NTPC и Риши Ганга, по которым пришелся главный удар стихии.
В результате схода ледника погибли семь человек. Еще 125, как заявил главный министр штата Тривендра Сингх Рават, остаются в статусе пропавших без вести. При этом 16 рабочих живыми извлекли из обрушенного тоннеля.
В Индии сошедший ледник убил десятки человек
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