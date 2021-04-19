Три россиянина пропали без вести в Гималаях – СМИ

Фото: AP/Tashi Sherpa

Три российских альпиниста пропали без вести в Гималаях. Об этом сообщает портал Russian Climb в Twitter.

По имеющейся информации, россияне пропали в районе горного массива Аннапурна на территории Непала. Утром по местному времени на поиски пропавших отправится вертолет.

#Annapurna Rescue. Russians Sergey, Dmitry and Alexander are missing. The heli search is planning for morning — Russianclimb (@russianclimb) April 18, 2021

В свою очередь, портал Everest Today в своем Twitter-аккаунте назвал имена и фамилии пропавших альпинистов. По предварительным данным, речь идет о Сергее Кондрашкине, Александре Лутхокине и Дмитрии Синеве.

Официальной информации о пропаже альпинистов пока нет.

Ранее сообщалось, что ледовые массы сошли по горной гималайской реке Алакнанда, что спровоцировало наводнение в нескольких районах штата. Во избежание дальнейшего бедствия власти начали эвакуацию из населенных пунктов, расположенных ниже гидроэлектростанции NTPC и Риши Ганга, по которым пришелся главный удар стихии.

В результате схода ледника погибли семь человек. Еще 125, как заявил главный министр штата Тривендра Сингх Рават, остаются в статусе пропавших без вести. При этом 16 рабочих живыми извлекли из обрушенного тоннеля.