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В мире

17:09

Власти сообщили о 7 погибших при сходе ледника в Индии

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo

Тела семи человек обнаружены после схода ледника в северном индийском штате Уттаракханд. Об этом сообщил главный министр штата Тривендра Сингх Рават, передает РИА Новости.

"К настоящему времени в результате катастрофы в округе Чамоли было найдено семь тел. Сообщается, что пять местных жителей были унесены внезапным наводнением", – заявил чиновник.

По словам Равата, известно о 125 пропавших без вести. При этом реальное число может быть выше – поисковые работы в районе места происшествия продолжаются.

Ранее сообщалось, что ледовые массы сошли по горной гималайской реке Алакнанда, что спровоцировало наводнение в нескольких районах штата. Во избежание дальнейшего бедствия власти начали эвакуацию из населенных пунктов, расположенных ниже гидроэлектростанции NTPC и Риши Ганга, по которым пришелся главный удар стихии.

Более 150 человек пропали без вести после схода ледника в Индии – СМИ

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