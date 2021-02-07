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В мире

11:37 (обновлено 07.02.2021 13:08)

Около 150 человек пропали без вести из-за схода ледника в Индии – СМИ

происшествия за рубежом

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти"

Около 150 человек пропали без вести в результате схода ледника в Индии. Об этом сообщила местная газета Hindustan Times.

По информации СМИ, инцидент произошел в округе Чамоли штата Уттаракханд.

Видео: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"


Обстоятельства трагедии уточняются. По данным агентства АНИ в воскресенье, 7 февраля, в районе места происшествия вырос уровень воды после схода ледника. К месту происшествия выехали сотрудники Индо-тибетской пограничной полиции и несколько групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

Как заявили на телеканале NDTV, большая часть пропавших без вести – рабочие гидроэлектростанции Ришиганга. Власти опасаются угрозы наводнения в регионе и приступили к эвакуации поселений, расположенных ниже комплекса.

Ранее стало известно, что накануне четыре человека погибли при сходе лавины в американском штате Юта. Снег накрыл восьмерых лыжников, четверо из которых сумели выкопать себя. Остальные спортсмены скончались.

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