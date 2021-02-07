Около 150 человек пропали без вести из-за схода ледника в Индии – СМИ

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти"
Около 150 человек пропали без вести в результате схода ледника в Индии. Об этом сообщила местная газета Hindustan Times.
По информации СМИ, инцидент произошел в округе Чамоли штата Уттаракханд.
Обстоятельства трагедии уточняются. По данным агентства АНИ в воскресенье, 7 февраля, в районе места происшествия вырос уровень воды после схода ледника. К месту происшествия выехали сотрудники Индо-тибетской пограничной полиции и несколько групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.
Как заявили на телеканале NDTV, большая часть пропавших без вести – рабочие гидроэлектростанции Ришиганга. Власти опасаются угрозы наводнения в регионе и приступили к эвакуации поселений, расположенных ниже комплекса.
Ранее стало известно, что накануне четыре человека погибли при сходе лавины в американском штате Юта. Снег накрыл восьмерых лыжников, четверо из которых сумели выкопать себя. Остальные спортсмены скончались.