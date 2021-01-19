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Происшествия

12:55

Восемь человек пострадали после схода лавины на Домбае

происшествия регионы

Фото: ТАСС/Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ/ТА

В результате схода лавины на Домбае в Карачаево-Черкесии пострадали восемь человек. Об этом сообщил гендиректор "Курортов Северного Кавказа" Хасан Тимижев.

"Восемь человек пострадали вчера при сходе лавины на горнолыжную трассу курорта Домбай, один погиб, четверых нашли живыми. Поисково-спасательная операция продолжается", – написал Тимижев на своей странице в Instagram.

Лавина накрыла горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии днем 18 января. В МЧС подтвердили гибель одного человека.

По предварительной информации, причиной инцидента могли стать сейсмические изменения от принудительно спущенной лавины в другом очаге.

Оперативный штаб регионального главка МЧС после случившегося открыл горячую линию по телефону +7 (878) 226-01-00.

Очевидцы рассказали о сходе лавины на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии

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