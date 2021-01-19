Четыре человека нашли живыми в Домбае после схода лавины

Фото: 09.mchs.gov.ru

Четыре человека найдены живыми в Домбае Карачаево-Черкесии после схода лавины. Об этом сообщил заместитель начальника главка регионального МЧС Антон Шахбазян.

"Четыре гражданина, которые, по информации родственников, не выходили на связь, в итоге были найдены", – передает РИА Новости слова Шахбазяна.

Замначальника МЧС пояснил, что был проведен обход гостиниц в Домбае. По его итогу все постояльцы оказались в своих номерах.

Ранее в МЧС сообщили об установлении местонахождения двух человек после схода лавины. Уточнялось, что мужа и жену нашли в поселке Домбай.

Лавина накрыла горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии днем 18 января. В результате случившегося погиб один человек.

По предварительной информации, причиной инцидента могли стать сейсмические изменения от принудительно спущенной лавины в другом очаге.

Оперативный штаб регионального главка МЧС после случившегося открыл горячую линию по телефону +7 (878) 226-01-00. По последним данным, она приняла 29 звонков.