Инструктор спас мальчика во время схода лавины на Домбае

Фото: instagram.com/irina_milakina_tort

Во время схода лавины в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии инструктор спас пятилетнего ребенка. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Мама мальчика рассказала, что ее сын и специалист находились на учебном склоне в момент происшествия. Инструктор нес ребенка на руках, когда их накрыло снегом.

"Инструктор на гору поехал с ребенком, буквально пока они поднялись на гору, сошла лавина. Их накрыло. Пока мы бежали с мужем, он уже откопал его и себя, вынес ребенка на руках", – рассказала мама пострадавшего ребенка Ирина Милакина.

По словам женщины, инструктор закрыл мальчика своим телом, когда на них обрушился снег. Ребенок не пострадал. Сам мужчина отказался от поощрений и благодарностей, а также попросил не давать никому своих контактов.

Снежная лавина накрыла горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии днем 18 января. Сообщалось, что под снегом оказались два вагончика для переодевания и хранения инвентаря.

Из-под лавины удалось извлечь 12 человек, шесть из них смогли выкопать себя самостоятельно. В результате инцидента один человек погиб. Спасательная операция в районе места происшествия приостановлена до утра.

