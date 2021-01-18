Поисково-спасательные работы на месте схода лавины в КЧР завершены до утра

20:56
Фото: ТАСС/Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ/ТА
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины в Карачаево-Черкесии завершены до утра. Об этом сообщил начальник регионального управления МЧС РФ Александр Голоколенко.
Кадры с его выступления на совещании оперативного штаба опубликовал глава республики Рашид Темрезов в своем аккаунте Instagram.
"Завтра мы продолжим работать, группировку не снимаем. Будем расчищать полностью всю эту точку, четвертую очередь", – заявил Голоколенко.
Отмечается, что операция прервана из-за темного времени суток и неблагоприятных погодных условий.
"В связи с наступлением темного времени суток и неблагоприятными погодными условиями поисково-спасательные работы завершены. Работы будут восстановлены с наступлением светлого времени суток", – сказал Голоколенко.
Лавина накрыла горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии днем 18 января. Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали. Позже стало известно, что шесть человек смогли выбраться из-под снега. В МЧС подтвердили гибель одного человека.
По предварительной информации, причиной инцидента могли стать сейсмические изменения от принудительно спущенной лавины в другом очаге.
В ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике работает оперативный штаб. Горячая линия открыта по телефону +7 (878) 226-01-00. На месте работали 233 спасателя, также были задействованы 28 единиц техники.
Из-под лавины в Карачаево-Черкесии спасена женщина
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