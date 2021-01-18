Очевидец рассказал о спасенных из-под снега людях на Домбае

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Местный житель Руслан рассказал Москве 24 о том, что на данный момент из-под снега удалось спасти 12 человек после схода лавины на курорте Домбай в Карачаево-Черкесской Республике.

Руслан уже несколько часов вместе с сотрудниками МЧС и другими неравнодушными ищет людей, попавших под снег во время происшествия.

"Мы прям на 4-м уровне работаем, наверху. Тут человек 300, 200 местных ребят точно есть. Мы копали (снег в поисках пропавших. – Прим. ред.), сейчас работает техника. Нашли 12 человек, все живы. Пока только один не может выйти на связь", – сообщил мужчина.

Ранее в противолавинной службе сообщили , что 1 человек погиб при сходе лавины в Карачаево-Черкесской Республике.

Также стало известно, что прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом. На место происшествия выехали прокурор Карачаевска и его заместитель, а также сотрудники правоохранительных служб.

Спасательная служба Карачаево-Черкесии официально сообщила о 6 пострадавших, которым удалось выбраться из-под снега после схода лавины.

Снежная лавина накрыла горнолыжную трассу на курорте Домбай в понедельник днем. Ранее сообщалось, что под снегом оказались два вагончика для переодевания и хранения инвентаря.

По предварительной информации, причиной лавины могли стать сейсмические изменения от принудительно спущенной лавины в другом очаге.

На месте происшествия продолжают работу спасатели. В регионе создан Оперативный штаб, работает горячая линия 8 (878) 226-01-00.