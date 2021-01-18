Фото: ТАСС/Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ/ТА

Один человек погиб из-за схода лавины в Карачаево-Черкесии, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ФГБУ "Северо-Кавказская военизированная служба" Хизира Чочаева.

"Одного человека нашли. Он погиб. Спасательные работы еще продолжаются. <…> Скорее всего, не местный", – заявил специалист.

Также стало известно, что прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом. На место происшествия выехали прокурор Карачаевска и его заместитель, а также сотрудники правоохранительных служб.

"В ходе надзорной проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", – сообщили ТАСС в республиканской прокуратуре.

Лавина накрыла горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии днем 18 января. Сообщалось, что четыре человека пострадали. Позже стало известно, что шесть человек смогли выбраться из-под снега.

По предварительной информации, причиной инцидента могли стать сейсмические изменения от принудительно спущенной лавины в другом очаге.

По словам временно исполняющего обязанности первого замначальника Главного управления МЧС по КЧР Дмитрия Помогайбо, накануне спасатели предупреждали жителей о лавинной опасности с 17 по 19 января.

В ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике работает оперативный штаб. Открыта горячая линия по номеру +7 (878) 226-01-00. Поисково-спасательные работы продолжаются.