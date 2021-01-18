Шесть человек смогли выбраться из-под снега после схода лавины в КЧР

Шесть человек смогли выбраться из-под снега после схода лавины в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спасательную службу республики.

"Сошла лавина. Пока точно одного ищем, возможно, всего четыре (находятся под снегом. – Прим. ред.). Шесть человек вылезли, одного пока найти не можем. Всего под лавиной от 4 до 12 человек может быть, но это вряд ли", – сказал собеседник агентства.

Снежная лавина накрыла горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии в понедельник днем. Сообщалось, что под снегом оказались два вагончика для переодевания и хранения инвентаря. По предварительным данным, четыре человека пострадали в результате схода лавины.

На месте происшествия продолжают работу спасатели. Также в регионе создан Оперативный штаб, работает горячая линия 8 (878) 226-01-00.

По предварительной информации, причиной инцидента могли стать сейсмические изменения от принудительно спущенной лавины в другом очаге.

По словам временно исполняющего обязанности первого замначальника Главного управления МЧС по КЧР Дмитрия Помогайбо, накануне спасатели предупреждали жителей о лавинной опасности с 17 по 19 января.

