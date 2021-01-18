Появилось видео с места схода лавины в Карачаево-Черкесской Республике

В Сети опубликовали видео с места схода лавины в Карачаево-Черкесской Республике.

Снежная лавина накрыла горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии в понедельник днем. По данным регионального управления МЧС, под снегом оказались два вагончика для переодевания и хранения инвентаря. Там могут находиться от 4 до 12 человек.

По данным оперативных служб Карачаевского городского округа, в результате чрезвычайного происшествия пострадали четыре человека. Длина лавины составляет 300 метров.

На месте происшествия продолжают работу спасатели. По предварительной информации, причиной инцидента могли стать сейсмические изменения от принудительно спущенной лавины в другом очаге.

