Снежная лавина накрыла горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии

14:57 (обновлено 18.01.2021 16:29)
Фото: телеграм канал Baza
Лавина сошла на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии, под толщей снега могли оказаться от 4 до 12 человек. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 13:30 мск поступила информация о том, что в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел сход лавины на горнолыжную трассу. По предварительной информации, под лавину попали два вагончика (пункты проката горнолыжного снаряжения), повреждено кафе", – рассказал собеседник агентства.
По предварительным данным, на месте ЧП могли находиться от четырех до 12 человек.
В ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике работает Оперативный штаб. Открыт телефон горячей линии 8 (878) 226-01-00. Поисково-спасательные работы продолжаются.
8 января пять домов оказались под лавиной, сошедшей в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" рядом с Норильском. В результате чрезвычайного происшествия погибли три человека.
По данным Следственного комитета РФ, задержан оперативный дежурный сотрудник диспетчерской службы администрации города. Его подозревают в халатности.
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