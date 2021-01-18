Снежная лавина накрыла горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии

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Лавина сошла на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии, под толщей снега могли оказаться от 4 до 12 человек. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В 13:30 мск поступила информация о том, что в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел сход лавины на горнолыжную трассу. По предварительной информации, под лавину попали два вагончика (пункты проката горнолыжного снаряжения), повреждено кафе", – рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, на месте ЧП могли находиться от четырех до 12 человек.

В ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике работает Оперативный штаб. Открыт телефон горячей линии 8 (878) 226-01-00. Поисково-спасательные работы продолжаются.

8 января пять домов оказались под лавиной, сошедшей в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" рядом с Норильском. В результате чрезвычайного происшествия погибли три человека.

По данным Следственного комитета РФ, задержан оперативный дежурный сотрудник диспетчерской службы администрации города. Его подозревают в халатности.

