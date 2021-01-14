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Происшествия

13:40

Дежурный ЕДДС отправлен под домашний арест по делу о сходе лавины в Норильске

суды происшествия

Фото: 24.mchs.gov.ru

Оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы Игорь Вакуленко, задержанный по одному из уголовных дел, возбужденному после сходы лавины, отправлен под домашний арест. Об этом рассказали в Красноярском краевом суде.

"Избранная судом мера пресечения будет действовать до 11 марта", – говорится в сообщении суда.

В пятницу, 8 января, пять домов оказались под снегом, сошедшим в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" рядом с Норильском. На месте ЧП работали более 200 спасателей. Поисковая операция длилась больше суток.

Живыми были найдены шесть человек, еще трое погибли. Жертвами стали мужчина, женщина и маленький ребенок.

Кроме того, еще один подросток был госпитализирован, он находился в реанимации. Его состояние оценивалось как тяжелое. 11 января он пришел в себя. Уточняется, что погибшие были родственниками мальчика. 10 января в Норильске было объявлено днем траура.

Подросток, пострадавший во время схода лавины в Норильске, находится в реанимации

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