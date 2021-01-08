СК начал проверку по факту схода лавины на горнолыжном комплексе под Норильском

Фото: 24.mchs.gov.ru

Следственный комитет России организовал проверку по факту схода лавины на горнолыжном комплексе "Гора Отдельная" под Норильском, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.

В пятницу, 8 января, пять домов оказались под лавиной, сошедшей в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" рядом с Норильском. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.

На месте работают 200 спасателей. Позднее в экстренных службах сообщили, что шесть человек были обнаружены живыми после ЧП.