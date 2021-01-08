Шесть человек найдены живыми после схода лавины в Норильске

Фото: 24.mchs.gov.ru

Спасатели обнаружили семью из четырех человек, выжившую после схода лавины на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" под Норильском, еще два человека выбрались из-под завалов самостоятельно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Семья из четырех человек найдена после схода лавины", – сказал собеседник.

Он не уточнил, были ли они обнаружены в доме, или были извлечены из-под снежных завалов.

"Из-под лавины самостоятельно выбрались еще двое <...>, поисковая операция продолжается", – источник.

В пятницу, 8 января, пять домов оказались под лавиной, сошедшей в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" рядом с Норильском. По предварительным данным, под завалами могут находиться пять человек.

Позднее в МЧС уточнили, что люди могут находиться только в одном из домиков. На месте работают 200 спасателей.