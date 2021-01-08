На месте схода лавины под Норильском работают 200 сотрудников МЧС

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В ликвидации последствий схода лавины и поисковых работах на территории горнолыжного комплекса "Гора отдельная" под Норильском задействованы 200 спасателей, группировка увеличена в пять раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"В ликвидации последствий схода лавины в Норильске участвуют более 200 человек и 18 единиц техники", – сказали в МЧС.

Первоначально сообщалось, что в район ЧП направлены 50 спасателей.

В пятницу, 8 января, пять домов оказались под лавиной, сошедшей в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" рядом с Норильском. По предварительным данным, под завалами могут находиться пять человек.

Позднее в МЧС уточнили, что люди могут находиться только в одном из домиков.