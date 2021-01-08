Власти опровергли данные о ребенке, пострадавшем при падении самолета в Ленобласти

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Комитет по здравоохранению Ленинградской области опроверг информацию о ребенке, пострадавшем при крушении легкомоторного самолета в районе аэродрома Гостилицы, сообщает РИА Новости.

"Предварительно в скорую была передана информация о троих погибших и пострадавшем ребенке, информация о ребенке не подтвердилась", – заявили в комитете.

Ранее в Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили о гибели пилота и двух пассажиров в результате крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области. По данным прокуратуры, самолет упал вследствие столкновения с другим самолетом. Также сообщалось, что в результате ЧП пострадал ребенок.