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Происшествия

16:29

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Ленобласти

происшествия регионы

Фото: 47.mchs.gov.ru

Три человека погибли при падении легкомоторного самолета в Ленинградской области, сообщает ТАСС.

"Самолет разбился при взлете. Погибли три человека, находившиеся на борту", – сказал источник в экстренных службах.

Сообщается, что самолет потерпел крушение при взлете с аэродрома Гостилицы. По предварительным данным, погиб пилот и две женщины-пассажирки.

"Причиной аварии могла стать ошибка пилотирования и техническая неисправность", – пояснил источник.

Позднее в Северо-Западной транспортной прокуратуре подтвердили гибель трех человек в результате крушения. По данным прокуратуры, самолет упал вследствие столкновения с другим самолетом.

"Самолет Piper потерпел крушение, три человека погибли. Оба воздушных судна выполняли тренировочный полет", – сказали в ведомстве.

Ранее три человека и кошка погибли при падении самолета на дом в США. В округе Окленд американского штата Мичиган одномоторный самолет Piper PA-24 упал на жилой дом.

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