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Москва 24

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Происшествия

15:00

Новостройка загорелась в центре Москвы

происшествия пожар

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар вспыхнул в строящемся доме в центре столицы, сообщает ТАСС. Возгорание произошло на втором этаже шестиэтажного здания на Грузинском Валу, 9, корпусе А.

Площадь пожара составлял около 70 квадратных метров. Для ликвидации возгорания организовали штаб. Огонь быстро потушили. Сведений о пострадавших не поступало.

Накануне сообщалось о пожаре в металлическом ангаре и четырех расположенных рядом вагончиках на улице Южной в подмосковном Одинцове. Площадь возгорания составляла порядка 400 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

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