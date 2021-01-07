Четверо человек погибли при пожаре в квартире многоэтажки на западе Москве

Четыре человека погибли при пожаре в квартире на западе столицы

Четыре человека стали жертвами пожара в квартире многоэтажного жилого дома на западе столицы, сообщает ТАСС.

ЧП произошло на Беловежской улице, доме 39, корпусе 5. Речь идет о 22-этажном жилом доме. Огонь вспыхнул на седьмом этаже. Площадь пожара составила три квадратных метра.

Пожарно-спасательные подразделения спасли пять человек. Огонь потушен.

Ранее при пожаре на востоке Москвы из горящего здания спасли пять человек. ЧП произошло на 15-й Парковой улице. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.