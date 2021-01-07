Ангар и четыре вагончика горят в Одинцове на площади 400 кв метров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Металлический ангар и четыре расположенных рядом вагончика горят в подмосковном Одинцове, сообщает ТАСС.

Площадь возгорания составляет порядка 400 квадратных метров. Есть угроза перехода огня на соседний ангар.

ЧП происходит на улице Южной, доме 10. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее четыре человека стали жертвами пожара в квартире многоэтажного жилого дома на западе столицы.

ЧП произошло на Беловежской улице, доме 39, корпусе 5. Речь идет о 22-этажном жилом доме. Огонь вспыхнул на седьмом этаже. Площадь пожара составила три квадратных метра.

Пожарно-спасательные подразделения спасли пять человек. Огонь потушен.