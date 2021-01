В округе Окленд американского штата Мичиган одномоторный самолет Piper PA-24 упал на жилой дом.

Как пишет издание Click On Detrioit, в результате погибли три человека. По предварительным данным, скончались пилот и двое пассажиров.

После крушения начался пожар, семья из пяти человек смогла выбраться из дома. Однако они рассказали, что не смогла выжить их кошка.

Ранее самолет Bellanca Viking совершил экстренную посадку на дорогу в американском штате Миннесота, где столкнулся с автомобилем.

VIDEO: A plane has crashed into a home in Oakland County.https://t.co/cPvIxbbSfM Video from Justin Maddox pic.twitter.com/nSyulpdNm7