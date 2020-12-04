Самолет столкнулся с автомобилем после экстренной посадки в Миннесоте

Фото: Ramsey County Deputy's Federation

Самолет Bellanca Viking совершил экстренную посадку на дорогу в американском штате Миннесота. В результате воздушное судно столкнулось с автомобилем, сообщает "Газета.ру".

Авария случилась вечером 2 декабря на магистрали Interstate 35, находящейся недалеко от города Арден-Хилс.

Согласно предварительным данным, у одномоторного самолета мог отказать двигатель. На место оперативно прибыли полицейские, движение на дороге временно было осложнено. Никто не пострадал после экстренной посадки Bellanca Viking.

Ранее самолет рухнул на автомобили в жилом районе Лос-Анджелеса. На борту лайнера в момент крушения находился только пилот.