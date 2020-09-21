Четыре человека погибли при крушении самолета в США – СМИ

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Четыре человека стали жертвами крушения легкомоторного самолета в американском штате Техас. Об этом передает телеканал CNN.

По информации представителя Департамента общественной безопасности Техаса Эрика Берса, самолет летел из города Остин в Луизиану. Во время полета у лайнера возникли проблемы с двигателем.

Экипаж попытался совершить экстренную посадку в районе аэродрома Хилтоп-Лейкс. В результате погибли все находившиеся на борту – двое мужчин и две женщины.

Как рассказали в Национальном совете США по безопасности на транспорте, разбился небольшой одномоторный самолет Piper PA-46.

Сообщается, что на место выдвинулись представители Федерального управления гражданской авиации (FAA). Расследованием крушения занимается Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB).

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ульяновской области. В результате случившегося погиб пилот судна.