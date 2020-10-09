В США молодожены погибли в авиакатастрофе через несколько дней после свадьбы

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Молодожены погибли при крушении легкомоторного самолета в Колорадо. Трагедия произошла через четыре дня после того, как влюбленные связали себя узами брака, сообщает "Мир 24".

Информацию о падении самолета подтвердил шериф округа Сан-Мигель. По данным полицейских, пара направлялась домой из города Теллерайд. Авиакатастрофа случилась через 10–15 минут после взлета.

Как установлено, Костас Джон Сивиллис и его жена Линдси Вогеляр работали в авиации, незадолго до этого они поженились. Муж трудился в качестве пилота и летного инструктора.

Ранее пилот легкомоторного самолета погиб в результате жесткой посадки в Пензенской области. Старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова сообщила, что в связи с инцидентом будет организована проверка.