Пилот легкомоторного самолета погиб в результате жесткой посадки в Пензенской области

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В Пензенской области пилот легкомоторного одноместного самолета погиб в результате жесткой посадки. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, передает Интерфакс.

"Около 15 часов в Никольском районе Пензенской области произошла жесткая посадка легкомоторного воздушного судна, пилот которого погиб", – сказано в сообщении.

Старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова сообщила, что в связи с инцидентом будет организована проверка.

"По поручению Приволжского транспортного прокурора начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры реагирования", – рассказала Иванова.

Отмечается, что происшествие произошло на территории леса между селами Столыпино и Маис.

Ранее вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии. пПроисшествие случилось около 8:00 (2:00 по московскому времени) недалеко от города Среднеколымск.

Позднее с места посадки спасатели подобрали 7 человек. Так, удалось найти всех находившихся на борту людей – пилота и шестерых пассажиров. Пострадавших нет.

