Пилот легкомоторного самолета погиб в результате жесткой посадки в Пензенской области

04 октября, 16:44
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Пензенской области пилот легкомоторного одноместного самолета погиб в результате жесткой посадки. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, передает Интерфакс.
"Около 15 часов в Никольском районе Пензенской области произошла жесткая посадка легкомоторного воздушного судна, пилот которого погиб", – сказано в сообщении.
Старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова сообщила, что в связи с инцидентом будет организована проверка.
"По поручению Приволжского транспортного прокурора начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры реагирования", – рассказала Иванова.
Отмечается, что происшествие произошло на территории леса между селами Столыпино и Маис.
Ранее вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии. пПроисшествие случилось около 8:00 (2:00 по московскому времени) недалеко от города Среднеколымск.
Позднее с места посадки спасатели подобрали 7 человек. Так, удалось найти всех находившихся на борту людей – пилота и шестерых пассажиров. Пострадавших нет.
Новости России за 4 октября: вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: