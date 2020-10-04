7 человек эвакуировали с места жесткой посадки Ми-2 в Якутии

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Спасатели подобрали 7 человек с места жесткой посадки вертолета Ми-2 в Якутии. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что спасатели смогли найти всех находившихся на борту людей – пилота и шестерых пассажиров.

"Все живы и здоровы, пострадавших нет", – подтвердил пресс-секретарь авиакомпании "Полярные авиалинии" Станислав Платонов.

На данный момент не установлено, кому принадлежит совершившее жесткую посадку воздушное судно. Предполагается, что по факту случившегося Росавиация проведет расследование.

Сейчас спасательный вертолет Ми-8 с эвакуированными вернулся в Среднеколымск.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку недалеко от города Среднеколымск в Якутии. Происшествие случилось около 8:00 (2:00 по московскому времени).