7 человек эвакуировали с места жесткой посадки Ми-2 в Якутии

07:11
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Спасатели подобрали 7 человек с места жесткой посадки вертолета Ми-2 в Якутии. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что спасатели смогли найти всех находившихся на борту людей – пилота и шестерых пассажиров.
"Все живы и здоровы, пострадавших нет", – подтвердил пресс-секретарь авиакомпании "Полярные авиалинии" Станислав Платонов.
На данный момент не установлено, кому принадлежит совершившее жесткую посадку воздушное судно. Предполагается, что по факту случившегося Росавиация проведет расследование.
Сейчас спасательный вертолет Ми-8 с эвакуированными вернулся в Среднеколымск.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку недалеко от города Среднеколымск в Якутии. Происшествие случилось около 8:00 (2:00 по московскому времени).
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