Самолет рухнул на автомобили в жилом районе Лос-Анджелеса

Фото: abc7.com

Падение легкомоторного самолета произошло в США. Об этом информирует местный телеканал KABC.

По информации СМИ, лайнер рухнул на припаркованные автомобили в жилом районе Лос-Анджелеса. Инцидент случился вблизи аэропорта Whiteman Airport

В результате падения самолета погиб пилот. По информации издания Los Angeles Times, на борту лайнера в момент крушения находился только он один.

На данный момент сумма причиненного ущерба не установлена. Причина трагедии выясняется.

Ранее легкомоторный самолет, на борту которого находился ведущий НТВ Александр Колтовой упал в поле возле поселка Томилино. Отказ двигателя был назван в качестве предварительной причины жесткой посадки.

Позднее по факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

Пилот и друг телеведущего Николай Лукин в интервью телеканалу Москва 24 рассказал, что Колтовой во время обучения отрабатывал экстренные ситуации, возникающие во время полета. Кроме того, погибший телеведущий заранее осваивал новые воздушные судна.