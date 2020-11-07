Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Очевидцы сообщили о крушении легкомоторного самолета на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Telegam-канал Москва 24.
По сообщениям очевидцев, инцидент произошел в районе улицы Головачева. По неподтвержденной информации, погибли два человека.
Других подробностей пришествия пока нет.
Ранее легкомоторный самолет совершил
жесткую посадку под Самарой. Инцидент произошел в районе села Семеновка. Лайнер упал при попытке взлета. На борту самолета в момент происшествия находился один человек.