Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Очевидцы сообщили о крушении легкомоторного самолета на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Telegam-канал Москва 24.

По сообщениям очевидцев, инцидент произошел в районе улицы Головачева. По неподтвержденной информации, погибли два человека.

Других подробностей пришествия пока нет.

