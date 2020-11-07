Уголовное дело возбудили по факту крушения самолета с ведущим НТВ в Подмосковье

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с крушением легкомоторного самолета, в результате которого погибли ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой и его жена.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте ведомства Елену Марковскую.

"По факту крушения легкомоторного самолета в Люберецком районе Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", – заявила Марковская.

Легкомоторный самолет, на котором находились Колтовой и его жена упал в поле возле поселка Томилино. Отказ двигателя назван в качестве предварительной причины жесткой посадки.

В аэродроме Мячково, откуда отправился самолет, сообщили, что перед полетом были проведены все технические проверки. На ликвидацию последствий крушения отправились 40 человек и 13 единиц техники.

Колтовой вел программы "ДНК" и "Звезды сошлись" на телеканале НТВ. Ранее он работал на телеканале Москва 24. Он вел передачу "Безопасность".