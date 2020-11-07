Самолет ведущего Колтового прошел все технические проверки

17:58
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Легкомоторный самолет ведущего телеканала НТВ Александра Колтового прошел все проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника службы движения аэродрома Мячково Николай Максимов.
"Перед вылетом были все необходимые предполетные проверки", – отметил Максимов.
Он также подтвердил, что в самолете находился Колтовой.
"Колтовой, действительно, был на борту этого самолета", – заявил начальник службы движения аэродрома.
Легкомоторный самолет, который разбился в поле недалеко от села Томилино, отправился в полет с аэродрома Мячково. Сообщалось, что он держал курс на Рыбинск.
В экстренных службах сообщили, что предварительной причиной крушения самолета назвали отказ двигателя. На ликвидацию последствий крушения отправились 40 человек и 13 единиц техники.
Позже выяснилось, что в результате инцидента погиб ведущий программы "ДНК" Колтовой и его жена. Данную информацию телеканалу Москве 24 подтвердил продюсер передачи Дмитрий Алимов.
Ранее Александр Колтовой работал ведущим на телеканале Москва 24. Он вел передачу "Безопасность".
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