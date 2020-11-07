Ведущий НТВ Колтовой погиб в результате катастрофы с самолетом в Подмосковье

17:08 (обновлено 07.11.2020 18:12)
Фото: instagram.com/koltovoy
Ведущий ток-шоу "ДНК" на телеканале НТВ Александр Колтовой и его жена погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"За штурвалом находился Колтовой", – рассказал источник.
Информацию о гибели Колтового телеканалу Москва 24 подтвердил продюсер программы "ДНК" Дмитрий Алимов.
Ранее Александр Колтовой работал ведущим на телеканале Москва 24. Он вел передачу "Безопасность".
Легкомоторный самолет упал в поле возле поселка Томилино. Отказ двигателя назван в качестве предварительной причины жесткой посадки.
На месте возникло возгорание площадью пять квадратных метров. Сообщалось, что на ликвидацию последствий падения самолета были отправлены 40 человек и 13 единиц техники.
В связи с происшествием Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. Сообщалось, что самолет отправился с аэродорома Мячково и держал курс на Рыбинск.
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