Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье

Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Как уточняется, инцидент произошел в районе Люберец.

"При аварийной посадке легкомоторного самолета возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы погибли два человека", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, по предварительным данным, все произошло в поле. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщает Агентство "Москва", следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте и криминалисты управления выехали к месту крушения.

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Самарой. Инцидент произошел в районе села Семеновка. Лайнер упал при попытке взлета. На борту самолета в момент происшествия находился один человек.

