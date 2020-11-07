Прокуратура начала проверку после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Прокуратура инициировала проверку в связи с крушением легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидентом займутся представители Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Сообщается, что на место выедет и.о. замглавы по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко. Он будет координировать деятельность органов на месте.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент устанавливаются причины крушения. В связи с этим Нищименко должен организовать проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Сообщается, что ход установления причин контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой. В случае выявлений нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.

В подмосковном управлении МЧС также установили, что упавший самолет летел в Рыбинск. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, он вылетел с аэродрома Мячково.

Ранее в экстренных службах сообщили, что в качестве предварительной причины происшествия установлен отказ двигателя. Самолет упал в поле возле поселка Томилино. На место прибыли пожарные, которые обнаружили возгорание площадью пять квадратных метров.

На ликвидацию последствий были брошены 40 человек и 13 единиц техники. Сообщалось, что в результате инцидента погибли два человека.