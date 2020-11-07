Стала известна причина падения легкомоторного самолета в Подмосковье

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Причиной жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье стал отказ двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"У частного самолета в воздухе отказал двигатель. По предварительным данным, он загорелся. После этого борт совершил аварийную посадку в районе Новорязанского шоссе в поле", – сообщил источник.

Ранее о крушении самолета рассказали очевидцы. Выяснилось, что падение произошло возле поселка Томилино. По прибытии 1 пожарного подразделения ПСЧ-27 происходило горение самолета на площади 5 кв. м. Подразделениями МЧС России деблокированы двое погибших. Всего привлечено к ликвидации последствий аварии 40 человек, 13 единиц техники.

Источники в экстренных службах сообщили, что в результате происшествия погибли два человека. Источник уточнил, что среди погибших мужчина и женщина.

По предварительным данным, самолет рухнул в поле. В настоящий момент другие обстоятельства происшествия уточняются.