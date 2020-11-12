Пилот рассказал, что Колтовой во время обучения отрабатывал экстренные ситуации

"Интервью": пилот Николай Лукин – об авиакатастрофе, в которой погиб Колтовой

Ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой, погибший 7 ноября при крушении частного самолета, во время обучения выполнял отработку экстренных ситуаций, возникающих в полете. Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказал пилот и друг телеведущего Николай Лукин.

"Он постоянно отрабатывал экстренные ситуации, в том числе с отключенным двигателем", – отметил он.

По словам Лукина, Колтовой заранее осваивал новые воздушные судна и изучал полеты по приборам. В частности, он тренировался и на спортивном Piper Sport. Лукин сообщил, что сам тоже летал на этом самолете, при этом никаких проблем не возникало.

"Более того, мы за месяц (до трагедии. – Прим. Ред.) с Колтовым летали по Золотому кольцу – Суздаль, Владимир, Ярославль. До Рыбинска не долетели, так как хотели вернуться до заката", – сообщил Лукин.

Он рассказал, что маршрут, по которому летел Колтовой, был несложным. Кроме того, в самолете имелась парашютная система.

"Ее можно было активировать, но у самолета была недостаточная высота", – заметил пилот.

Он подчеркнул, что Колтовой и его пассажирка были застрахованы.

Легкомоторный самолет Piper Sport RA-1381G разбился возле села Томилино 7 ноября. Сообщалось, что в результате инцидента погибли два человека. Позднее стало известно, что одной из жертв оказался ведущий НТВ Александр Колтовой.