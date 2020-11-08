Названы основные версии крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Следствие рассматривает ошибку пилотирования и неисправность самолета в качестве основных версий крушения самолета в Подмосковье, в котором находился ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.

"Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных – техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования", – сказала Марковская.

Ведущий Колтовой погиб накануне в результате падения легкомоторного самолета недалеко от села Томилино. В качестве предварительной причины происшествия сперва рассматривался отказ двигателя. В связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело.

В аэродроме Мячково, откуда отправился самолет, сообщили, что перед полетом были проведены все технические проверки. На ликвидацию последствий крушения были отправлены 40 человек и 13 единиц техники.

Колтовой вел программы "ДНК" и "Звезды сошлись" на телеканале НТВ. Ранее он работал на телеканале Москва 24. Он вел передачу "Безопасность".

