Названы основные версии крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

13:36
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Следствие рассматривает ошибку пилотирования и неисправность самолета в качестве основных версий крушения самолета в Подмосковье, в котором находился ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.
"Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных – техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования", – сказала Марковская.
Ведущий Колтовой погиб накануне в результате падения легкомоторного самолета недалеко от села Томилино. В качестве предварительной причины происшествия сперва рассматривался отказ двигателя. В связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело.
В аэродроме Мячково, откуда отправился самолет, сообщили, что перед полетом были проведены все технические проверки. На ликвидацию последствий крушения были отправлены 40 человек и 13 единиц техники.
Колтовой вел программы "ДНК" и "Звезды сошлись" на телеканале НТВ. Ранее он работал на телеканале Москва 24. Он вел передачу "Безопасность".
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