Бывшая коллега Колтового рассказала о погибшем

Фото: instagram.com/koltovoy

Бывшая коллега ведущего Александра Колтового Ирина Березенко поделилась впечатлениями о работе с ним, передает РИА Новости.

Она отметила, что погибший был очень работящим и трудолюбивым человеком. Также, по словам Березенко, Колтовой показывал себя сдержанным и воспитанным человеком.

"Таких парней очень мало, правда очень мало, чтобы, знаете, в пример ставить. Парень просто золотой", – подчеркнула Березенко.

Она выразила сожаление в связи с происшествием, в результате которого погиб Колтовой. Березенко заявила, что ей очень жаль, что жизнь ведущего оборвалась так рано.

Она работала с Колтовым на телеканале Москва 24. Во время работы на нем он вел передачу "Безопасность".

Колтовой погиб в результате падения легкомоторного самолета недалеко от села Томилино. В качестве предварительной причины происшествия назван отказ двигателя. В связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело.