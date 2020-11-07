НТВ подтвердил гибель ведущего Александра Колтового

Фото: instagram.com/koltovoy

Телеканал НТВ подтвердил гибель ведущего программы "ДНК" Александра Колтового и его жены, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

"С прискорбием подтверждаем, что наш коллега, ведущий проектов "ДНК" и "Звезды сошлись", Александр Колтовой и его супруга трагически погибли сегодня в результате крушения самолёта в Московской области", – сообщили в НТВ.

Ранее Колтовой работал ведущим на телеканале Москва 24. Он вел передачу "Безопасность".

Легкомоторный самолет, на котором находились Колтовой и его жена упал в поле возле поселка Томилино. Отказ двигателя назван в качестве предварительной причины жесткой посадки.

В аэродроме Мячково, откуда отправился самолет, сообщили, что перед полетом были проведены все технические проверки. На ликвидацию последствий крушения отправились 40 человек и 13 единиц техники.