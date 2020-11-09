Комиссия МАК завершила работу на месте падения самолета под Люберцами

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба МЧС России

Комиссия Международного авиационного комитета (МАК) завершила работу на месте падения легкомоторного самолета под Люберцами. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Комиссия МАК по расследованию авиационного происшествия с ЕЭВС самолетом Piper Sport RA-1381G закончила работу на месте авиационного происшествия возле населенного пункта Чкалово городского округа Люберцы Московской области", – говорится в сообщении.

По данным экспертов, летательное средство почти полностью сгорело в пожаре, который начался после крушения. Сохранившиеся фрагменты воздушного судна передали на хранение посадочной площадке Мячково.

В МАК отметили, что на Piper Sport RA-1381G, как и на других аппаратах подобного типа, не предусмотрено наличие черных ящиков. Тем не менее на месте происшествия изъяли электронные устройства, которые могли зафиксировать обстоятельства катастрофы.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье. Одним из пассажиров самолета был ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой.

