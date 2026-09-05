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05 сентября, 05:26

Политика

Генконсульство КНР призвало создать региональный центр профобразования на Дальнем Востоке

Фото: depositphotos/jackmalipan

Исполняющий обязанности генерального консула КНР в Хабаровске Чэнь Юнцзюнь выступил с инициативой создания на Дальнем Востоке России регионального центра профессионального образования для подготовки преподавателей китайского языка. Предложение прозвучало в рамках Второго российско-китайского форума, передает РИА Новости.

По мнению дипломата, новый центр целесообразно организовать с опорой на уже существующие преимущества Хабаровского края, который является важной базой преподавания китайского языка в регионе.

Чэнь Юнцзюнь отметил, что такой подход позволит сформировать коллектив педагогов, хорошо знакомых с местной культурой и понимающих актуальные потребности территории.

Ранее стало известно, что Минобрнауки планирует довести число иностранных студентов в вузах РФ до 500 тысяч. В ведомстве считают, что подобный целевой показатель вполне достижим. Сейчас в России обучаются 422 тысячи иностранных студентов.

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