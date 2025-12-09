Форма поиска по сайту

09 декабря, 20:46

Транспорт

Ограничения перестали действовать в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на работу перестали действовать в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В настоящее время авиагавани возобновили деятельность по приему и выпуску рейсов. Однако в период действия ограничений один самолет, летевший в Домодедово, был направлен на запасной аэродром.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – добавил Кореняко.

В соответствии с ограничениями, введенными в авиагаванях вечером 9 декабря, работа осуществлялась в координации с органами, что повлекло изменение расписаний прилета и вылета некоторых лайнеров.

Это произошло на фоне атаки беспилотников по столичному региону. Последний дрон из четырех был сбит примерно в 20:13 по московскому времени. Как уточнял Сергей Собянин, на местах падения фрагментов БПЛА были задействованы экстренные службы.

