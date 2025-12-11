Пациентка умерла в роддоме Дагестана из-за внезапного осложнения

Фото: depositphotos/sudok1

В родильном доме Дербента скончалась пациентка из-за внезапно развившегося осложнения. Минздрав Дагестана проводит комиссионный разбор случившегося, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"Экспертами оценивается сложная клиническая ситуация, связанная, предположительно, с эмболией околоплодными водами. Такое осложнение развивается внезапно и с высокой частотой вызывает летальный исход", – говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Вместе с этим СК по региону организовал доследственную проверку по факту гибели женщины во время операции. По ее результатам будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

