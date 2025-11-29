NYT: как минимум 10 детей погибли в США из-за вакцины против COVID-19

Фото: depositphotos/ffikretow

Как минимум 10 детей погибли в США из-за вакцины от COVID-19. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой служебную записку управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

По данным проверки, причиной смерти стало воспаление сердечной мышцы. Однако подробности о возрасте или других проблемах детей со здоровьем отсутствуют.

Производителя вакцины издание не уточнило.

Ранее в США умер двухлетний мальчик из-за передозировки калия в организме. Смерть ребенка произошла из-за врачебной ошибки. Медик при оформлении мальчику рецепта пропустил запятую. Родители мальчика обвинили врачей в халатности и потребовали привлечь их к ответственности.

До этого в Испании шестилетняя девочка скончалась после лечения в частной стоматологической клинике. Утром 20 ноября ребенка привели на прием к врачу. Позже ее с остановкой дыхания и сердца доставили в отделение неотложной помощи больницы Валенсии.

