Почти половина опрошенных россиян планируют купить отечественный автомобиль в 2026 году

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Павел Селезнев

43% опрошенных россиян планируют купить новый отечественный автомобиль в 2026 году. Опрос среди 10 000 жителей страны провели эксперты "Авито Авто".

Всего же о покупке автомобиля в новом году задумываются почти половина россиян (42%): 14% планируют взять новую машину из салона, 17% – купить модель с пробегом, а еще 11% пока не определились с вариантом и рассматривают оба сценария.

В среднем участники опроса планируют потратить на покупку около 1 777 000 рублей. 34% рассматривают бюджет до 1 миллиона рублей. Каждый третий респондент ищет машину стоимостью от 1 до 2 миллионов, каждый пятый – от 2 до 3 миллионов, а каждый десятый – от 3 до 5 миллионов. При этом приобрести авто стоимостью более 5 миллионов готовы 3% опрошенных.

Респонденты отметили, что одним из важных критериев выбора автомобиля является страна производителя. Помимо тех, кто рассматривает только отечественный автопром, около 38% интересуются китайскими автомобилями. Среди автомобилей с пробегом также в первую очередь привлекают российские машины, на втором месте – японские, на третьем – корейские. Замыкают пятерку авто из Китая и Европы.

Седан по-прежнему остается одним из популярных типов кузова автомобиля, отмечают эксперты. Его планируют купить треть потенциальных покупателей, преимущественно мужчин (38 против 28% ответов среди женщин). За кроссовер отдали голос 28% респондентов, за внедорожник – 22%. Каждый пятый респондент планирует купить хетчбэк, а 16% – универсал или минивэн. Купе хотят лишь 6% людей, причем преимущественно в возрасте 18–24 лет (11%).

Машины с бензиновым двигателем до сих пор остаются одними из самых востребованных, как и автомобили с автоматической коробкой передач. 39% участников опроса готовы ездить на механике, 11% – на вариаторе, а каждый десятый – на роботизированной КПП.

Ранее сообщалось, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России достигла 3,43 миллиона рублей. Данный показатель является рекордным за всю историю наблюдения за рынком. Если сравнивать показатель с прошлогодними результатами, то рост составил 8%. При этом уже 15 месяцев подряд цена превышает 3 миллиона рублей.