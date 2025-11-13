Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля достигла 3,43 млн руб

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России достигла 3,43 миллиона рублей по итогам октября, сообщает газета "Известия" со ссылкой на "Автостат".

Данный показатель является рекордным за всю историю наблюдения за рынком.

Как уточняется в материале, по отношению к сентябрю цена выросла на 2,2%, впервые преодолев отметку в 3,4 миллиона рублей. Если сравнивать показатель с прошлогодними результатами, то рост составил 8%.

При этом уже 15 месяцев подряд цена превышает 3 миллиона рублей.

Кроме того, средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом также оказалась рекордной и достигла 1,23 миллиона рублей. Этот показатель на 2,5% больше, чем месяцем ранее, и на 3% выше уровня прошлогоднего октября.

По данным аналитиков, этот показатель с июля 2023 года держится на отметке выше 1 миллиона рублей. В этом году он впервые превысил порог в 1,2 миллиона рублей.

Эксперты также отмечают, что фиксируют повышение цен на вторичном рынке более чем на 70% с 2021 года и не менее 100% – за последние 5 лет.

Как сообщалось ранее, каждый пятый россиянин планирует купить автомобиль в ближайшие полгода. При этом 27% из них скорее приобретут авто отечественных марок. Еще 26 и 22% респондентов отдают предпочтение японским и китайским моделям, а на остальное приходятся европейские, корейские и американские фирмы.