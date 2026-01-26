Mothership: в Китае мужчину уволили за отказ выступать на корпоративе

Фото: depositphotos/MariyaL

В Китае работник компании отказался спеть во время корпоратива, из-за чего был уволен. Об этом сообщило издание Mothership.

Решение о расторжении контракта работодатель объяснил проявленным неуважением. Так как сотрудник не захотел выступить с творческим номером на ежегодном корпоративном банкете, его действия сочли серьезным нарушением дисциплины и неподчинением корпоративным порядкам.

Утративший работу мужчина обратился в суд, где увольнение признали незаконным и обязали выплатить бывшему сотруднику компенсацию. В Шэньчжэньской федерации профсоюзов пояснили, что участие в корпоративах является добровольным и не предполагает наказания за отказ.

